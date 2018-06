Notizie Flash: 1/a edizione -L’economia (4)

(AdnKronos) - Parma. Il contributo delle Fondazioni bancarie ?alla stabilità finanziaria, elemento prezioso per i risparmi degli italiani e quindi per l'intero Paese, anche in qualità di investitori a lungo termine, fa di loro le ancore su cui l'Italia può fare affidamento?. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso alla cerimonia di apertura del XXIV Congresso nazionale di Acri a Parma, definendo anche il presidente Giuseppe Guzzetti "una guida sapiente e lungimirante". ?Le Fondazioni ? ha proseguito il capo dello Stato - hanno svolto funzioni preziose di integrazione, talvolta di supplenza, delle missioni pubbliche, accompagnando anche le trasformazioni strategiche delle banche italiane. Sono guida dei processi innovativi e hanno un ruolo da protagonisti come investitori avveduti. Sono ? ha aggiunto Mattarella ? manifestazioni plurali della società civile, attori e non spettatori del cambiamento nel tutelare i patrimoni, la difesa del risparmio, con l'obiettivo della crescita economica e dell'inclusione territoriale e sociale. Le Fondazioni ? ha proseguito il presidente della Repubblica ? sono corpi intermedi presenti sul territorio che favoriscono il benessere della comunità e contribuiscono allo sviluppo del Paese?.