(AdnKronos) - Roma. Il Def varato dal Governo "è un atto di coraggio che gli italiani aspettavano da anni" e "non si può tornare indietro". Ad affermarlo il vicepremier, Luigi Di Maio, intervenendo a Radio Anch'io. "Non accetto il fatto che Bankitalia, l'Ufficio parlamentare di bilancio hanno detto che non va bene, allora si torna indietro", ha detto Di Maio.