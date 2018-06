(AdnKronos) - Roma. Sull'Iva non si tratta e non si baratta". A scandirlo con forza è stato il?presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, parlando all'Assemblea Generale della Confederazione. "L'aumento dell'Iva viene chiamato 'clausole di salvaguardia'. Ma, cari amici, -ha detto Sangalli- la vera salvaguardia, la vera garanzia per imprese e cittadini è difendere i loro redditi, il potere d'acquisto, la competitività diffusa delle imprese. Sull'Iva non si tratta e non si baratta".