Neonato abbandonato in strada a Brescia, caccia ai genitori

Milano, 22 mag. (AdnKronos) - Un neonato è stato abbandonato ieri sera in strada a Brescia. Il piccolo, di al massimo 10 giorni di vita, è stato ritrovato nel suo ovetto, vestito con una tutina azzurra e con biberon e primi cambi, in vicolo delle Nottole. A notarlo in strada è stato un uomo della zona che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti una volante e il 118. Al pronto soccorso il medico di turno ha constatato le ottime condizioni del bimbo. La polizia sta ora cercando di rintracciare la mamma e il papà del bambino. Nella strada in cui il neonato è stato ritrovato non ci sono telecamere, si spera che qualche elemento utile possa arrivare però dai video registrati nell'area limitrofa. Controlli per risalire all'identità dei genitori del piccolo si stanno effettuando anche nei reparti di neonatologia degli ospedali.