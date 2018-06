Nautica: Ferretti Yachts a Venezia celebra 50 anni di attività

Venezia, 20 giu. (AdnKronos) - Ferretti Group ha scelto Venezia come luogo delle celebrazioni per il 50° anniversario di Ferretti Yachts, in programma tra Piazza San Marco e l'Arsenale dal 22 al 24 giugno 2018. Un appuntamento molto speciale per il Gruppo Ferretti che festeggerà il 50° anniversario nella Serenissima con un evento esclusivo di tre giornate. Armatori di Ferretti Yachts da tutto il mondo saranno coinvolti insieme alla città, in un entusiasmante programma all'insegna dell'arte, dello spettacolo e della cultura italiana. Le celebrazioni si apriranno con un ricevimento di gala a Palazzo Ducale, davanti al suggestivo ?Paradiso? del Tintoretto, la più grande tela al mondo, e al magnifico ?Trionfo di Venezia incoronata dalla vittoria? del Veronese. Dalle finestre ogivali del Palazzo gli ospiti assisteranno a una parata dell'intera flotta Ferretti Yachts che solcherà le acque del bacino di San Marco davanti alla più celebre piazza del mondo. Alle ore 19,45 grazie alla straordinaria partecipazione dell'Aeronautica Militare, i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale, Frecce Tricolori, sorvoleranno la città di Venezia e la splendida Piazza San Marco. Il cielo di Venezia si colorerà del tricolore proprio nell'anniversario della ?Battaglia del Solstizio?, con la quale esattamente 100 anni fa, nel giugno 1918, l'Esercito Italiano resistette eroicamente all'ultima offensiva Austro-Ungarica e durante la quale perse la vita il maggiore Francesco Baracca, Asso degli Assi dell'Aviazione Italiana.