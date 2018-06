Nautica: Ferretti Yachts a Venezia celebra 50 anni di attività (3)

(AdnKronos) - ?Ringrazio Alberto Galassi per aver scelto la nostra Città e diamo il benvenuto a Venezia a tutto il Gruppo Ferretti, ai loro clienti e a tutti gli appassionati della nautica per la festa del cinquantennale di un'azienda leader a livello mondiale per la costruzione e commercializzazione di yacht e imbarcazioni di lusso, fiore all'occhiello del Made in Italy - ha dichiarato il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - Siamo orgogliosi di accogliere questo grande gruppo nella nostra Città, che da sempre ha fatto del legame con il mare e delle sue abilità commerciali e relazionali un tratto distintivo. L'Amministrazione Comunale di Venezia sostiene tutte quelle realtà imprenditoriali che con fatica e forza di volontà proseguono nel mantenere alto il nome del nostro Paese e le nostre eccellenze". "Tre giorni di eventi dove l'acqua, l'industria e l'innovazione saranno protagonisti nella splendida cornice dell'Arsenale: una location suggestiva per ospitare, speriamo dal 2019, una grande fiera della nautica aperta a tutti gli operatori più qualificati. Ci metteremo subito al lavoro insieme al Gruppo Ferretti, ad altri primari operatori che fossero interessati, a tutte le Istituzioni Veneziane e alla Marina Militare per provare ad organizzare la prima edizione del Salone di Venezia 2019 all'Arsenale?, ha concluso.