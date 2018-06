Nautica: conclusa convention Ucina Satec 2018

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Dalle prospettive per il mercato nazionale ed estero ai programmi di investimenti sostenuti dall'Unione Europea su misura per le aziende della filiera nautica, dallo sviluppo del grande yachting a quello della locazione nella piccola nautica, fino al rilancio del leasing nautico. Queste le tematiche che sono state affrontate nel corso del convegno ?Scenari economici, una rotta per la nautica? organizzato da Ucina Confindustria Nautica e tenutosi questa mattina a Rapallo nell'ambito della Convention SATEC 2018. La tavola rotonda si è aperta con i saluti delle Istituzioni: Elisabetta Lai, Assessore al Turismo, Commercio e Attività Produttive del Comune di Rapallo, Andrea Benveduti, Assessore Sviluppo Economico della Regione Liguria e il Sindaco di Genova Marco Bucci che ha ricordato l'impegno dell'Amministrazione per far sì che Genova diventi un polo d'eccellenza e di attrazione per il diportismo nautico. ? Oggi stiamo vivendo una frantumazione dell'ordine globale. La variabile politica è importante, non c'è più una sola cabina di regia che come prima regolava il commercio mondiale e i rapporti politici. Gli USA stanno vivendo una svolta: Trump sta dimostrando quanto puo' contare il peso relativo di un Paese che, quando ci sono forza e capacità economiche finanziarie unite all'integrazione sociale puo' dettare le linee guida dello sviluppo per gli altri. L'Europa dimostra un deficit di coesione e quindi bene le iniziative proposte da EBI (European Boating Industry, l'Associazione che rappresenta l'industria nautica in Europa, ndr) e da UCINA per sottrarre il settore della nautica dal coinvolgimento nella guerra dei dazi", ha dichiarati Alessandro Plateroti, Vice Direttore Sole24Ore Sul fronte dei dazi, Piero Formenti, vicepresidente di Ucina Confindustria Nautica e presidente di EBI, ha illustrato le azioni intraprese nei confronti del presidente Antonio Tajani e di tutti i parlamentari italiani a Strasburgo, trovando l'appoggio delle altre Associazioni di categoria europee a sostegno dell'azione di Ucina. Andrea Bianchi, Direttore Area Politiche industriali di Confindustria, ha delineato, invece, le proposte di Confindustria per la Politica Industriale e, di conseguenza, le opportunità per la nautica. ?Il nostro sistema di agevolazioni e supporto alle aziende è molto articolato, occorre rafforzare il dialogo per permettere agli associati di Ucina di conoscere ed accedere agli strumenti attualmente a disposizione. Bisogna lavorare per lo sviluppo del piano 4.0 delle imprese ed occorre tornare a sostenere gli investimenti?.