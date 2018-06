Nautica: conclusa convention Ucina Satec 2018 (2)

(AdnKronos) - Per quanto riguarda l'industria della nautica da diporto in Italia, Carla Demaria, presidente di Ucina Confindustria Nautica, ha dichiarato senza mezzi termini che ?il momento è positivo e la ripresa è solida. Il contesto attorno a noi è certamente favorevole: i Paesi a noi concorrenti come Francia, Spagna, Grecia e Croazia hanno introdotto penalizzazioni che favoriscono ulteriormente l'Italia. Anche rispetto al leasing nautico ? ha continuato Demaria ? l'Italia ha attualmente lo strumento più sicuro ed affidabile". "L'Europa - ha detto Demaria - ha avviato da tempo procedure di infrazione per il leasing e il noleggio nei confronti di Malta, Cipro e Grecia, l'Italia è stata contattata per una semplice richiesta di chiarimenti dalla Commissione Europea in merito allo svolgimento dell'attività di noleggio e all'applicazione delle esenzioni fiscali. Ucina è stata interpellata dagli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze per fornire una serie di elementi tecnici utili a completare la risposta che l'Italia ha inviato alla Commissione Europea. Questa è ancora una volta la testimonianza concreta del riconoscimento da parte delle istituzioni e del ruolo di Ucina Confindustria Nautica svolto a supporto di tutta la filiera?. A proposito del leasing nautico, Enrico Duranti, Presidente Assilea Associazione Italiana leasing ha confermato il trend di crescita del settore (+58% nel 2017) che si consolida nel 2018: ?Nei primi 5 mesi dell'anno si è registrato un +29% in valore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da un esame delle prenotazioni degli investimenti finanziari emerge che tali investimenti sono stati fatti al 95% nel centro ? nord, evidenziando una netta spaccatura nel Paese?.