Natale: Sia, +25% acquisti online con carte, +9% in negozi tradizionali

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Sono stati 73 milioni i pagamenti con carte di debito, credito e prepagate, emesse in Italia e gestite da Sia, nella settimana di Natale (da lunedì 18 dicembre a domenica 24 dicembre 2017), rispetto ai 65 milioni del medesimo periodo dell'anno scorso (+12,3%). Di questi circa 15 milioni sono relativi agli acquisti online, pari a oltre il 20% del totale, in crescita del 25% rispetto al 2016. Mentre nei negozi tradizionali, i pagamenti sono aumentati del 9%. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi da Sia, un leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle Istituzioni Finanziarie, Banche Centrali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei capitali. Nel periodo dal primo dicembre al 24 dicembre 2017, Sia ha gestito complessivamente 223 milioni di operazioni con carte in aumento di oltre il 13% rispetto ai 197 milioni dello stesso periodo 2016. In particolare, il 23% del totale dei pagamenti con carte ha riguardato gli acquisti su siti di e-commerce per un totale di quasi 51 milioni di transazioni (+34% rispetto allo stesso periodo del 2016). Nei negozi tradizionali, i pagamenti con carta sono aumentati dell'8%. Sia gestisce circa la metà delle operazioni di pagamento con carte di debito, credito e prepagate in Italia.