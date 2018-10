Napoli: Di Maio riceve De Magistris su situazione finanziaria Comune

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Il vicepremier Luigi Di Maio ha ricevuto a Palazzo Chigi il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, per discutere della situazione finanziaria del Comune di Napoli. Il sindaco di Napoli, nel corso dell'incontro con Di Maio, si legge nella nota, si è mostrato ottimista durante il colloquio per una concreta risoluzione della vertenza Ctp, azienda del trasporto pubblico della città metropolitana di Napoli. A margine dell'incontro si è concordato di attivare un tavolo tecnico che studi tutte le possibili soluzioni per la problematica che riguarda i lavoratori della cooperativa santa Brigida sempre in capo alla città metropolitana di Napoli.