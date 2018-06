Musica: Salemi ricorda jazzista Tony Scott, premio al batterista Cavallaro

Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - E' il batterista palermitano Gianni Cavallaro il vincitore del 'Premio per la musica Città di Salemi - Welcome back Tony Scott', organizzato dal Comune in collaborazione con l'associazione 'Blue jazz e non solo', per ricordare il jazzista di fama mondiale Tony Scott, figlio di genitori salemitani. Il premio, giunto quest'anno alla sua quarta edizione, si terrà il 16 e 17 giugno nell'atrio del castello normanno-svevo della cittadina trapanese. Sabato 16, alle 21, il via con l'esibizione di Sal Pizzurro e dell'orchestra jazz siciliana in 'Vieni via con me', diretti dal maestro Ninni Pedone. Domenica, sempre alle 21, la consegna del premio a Cavallaro, batterista ed emblema del jazz italiano che nella sua lunga carriera collaborò con Tony Scott. A seguire si esibiranno Gianni Cavallaro Group feat, Vito Giordano e Claudio Giambruno. "Il ricordo di Tony Scott è ormai un piacevole appuntamento annuale per i salemitani e per i tanti appassionati di musica in Sicilia - afferma il sindaco di Salemi Domenico Venuti - Al suo nome abbiamo voluto affiancare da anni un premio che punta a rinsaldare e a tramandare quel legame tra la città e Scott. Un legame che l'artista non ha mai dimenticato".