Musica: il canto di Noemi alla luna, a Milano anteprima live del nuovo tour

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Parte martedì prossimo, da Milano, 'La Luna Tour', il nuovo tour di Noemi che la vedrà protagonista di due anteprime live martedì 29 maggio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi e mercoledì 30 a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, per proseguire in tutta Italia durante tutta l'estate. Undici date in tutto, includendo la data zero di oggi nella cittadina toscana di Cascina, per un tour che nel titolo si ispira a un Vasco Rossi d'annata: "Così come in 'Dillo alla luna' -spiega Noemi- mi piace l'idea di poter parlare alla luna, sperando che porti fortuna". E poi "la luna è un po' diva, proprio come voglio vivere anch'io questo album". Variegato e versatile, l'album 'La Luna' riunisce svariati generi, dal rock all'elettronica, passando per il blues, il cantautorato e il country di 'My good, bad and ugly'. Femminile, coraggioso e sentito, è un disco dove appare una Noemi inedita rimettersi in gioco, sperimentando nuove sonorità e rivelando lati inaspettati. Non mancano collaborazioni importanti tra cui quella con Francesco Tricarico che ha scritto per lei 'La Luna Storta', dall'impronta blues-rock, con Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti che firma 'Autunno' e Giuseppe Anastasi, autore di successo che ha firmato brani per numerosi artisti italiani, che le ha regalato il brano 'L'attrazione'. Sul palco l'interprete romana presenterà i brani più amati del suo repertorio, incluso 'Non smettere mai di cercarmi' con il quale ha partecipato al Festival di Sanremo e 'Porcellana', ultimo estratto dall'album d'inediti 'La Luna', uscito anche nella speciale versione Shablo Remix.