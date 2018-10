Moto: Ancma, a settembre immatricolazioni +6,7% (2)

(AdnKronos) - Analizzando le diverse cilindrate emerge la leadership del segmento degli scooter 125cc con 39.233 pezzi e un +10,5%. Seguono i veicoli tra 300-500cc con 38.115 pezzi pari al +2,8%. Al terzo posto gli scooter da 150-250cc con 20.108 vendite in flessione del -8,5%. Analogo il risultato per i maxiscooter oltre 500cc, con 9.478 immatricolazioni e un -8,9%. Passando alle moto le 800-1000cc con 21.754 unità restano le più vendute, nonostante un lieve calo del -3%. Seguono le cilindrate superiori ai 1000cc con 20.712 pezzi e un +5,5%. Anche le cilindrate tra 650 e 750cc scendono di poco con 12.912 moto pari a un -1,2%. Il miglior risultato lo realizzano le 300-600cc con 13.201 pezzi pari a un +56,4%. Crescono i modelli da 150 a 250cc con 2.008 pezzi totalizzando un +5,2% e le 125cc con 8.756 moto registrano un +28,4%. L'andamento dei segmenti vede prevalere le naked con 31.128 unità pari al +13,1%, al secondo posto le enduro stradali con 25.561 pezzi e un +12,4%. Seguono più distanziate le moto da turismo con 10.323 immatricolazioni, stabili +0,4%; positive le custom con 4.893 vendite e un +4,9%. Vanno meglio le sportive con 4.107 moto in aumento di un +8,6% e ferme le supermotard con 2.526 moto e un +0,1%.