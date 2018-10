Monza: i conflitti del ‘900 in 100 foto, Robert Capa in mostra all’Arengario

Monza: i conflitti del ‘900 in 100 foto, Robert Capa in mostra...

Milano, 2 ott. (AdnKronos) - I maggiori conflitti del Novecento ritratti nelle immagini del più grande fotoreporter del ventesimo secolo. Arriva negli spazi espositivi dell'Arengario di Monza la mostra di Robert Capa, più di 100 immagini in bianco e nero che documentano gli eventi di cui il fotografo è stato testimone oculare, dal 1936 al 1954. Eliminando le barriere tra fotografo e soggetto, gli scatti ritraggono la sofferenza, la miseria, il caos e la crudeltà delle guerre. Alcuni sono ormai diventati delle icone: basti pensare alla morte del miliziano nella guerra civile spagnola nel 1937 e alle fotografie dello sbarco delle truppe americane in Normandia, nel giugno del 1944. "Questa mostra -spiega il curatore Denis Curti, che ha ripreso fedelmente l'esposizione originariamente curata da Richard Whelan, biografo e studioso di Capa- si presta a differenti letture e il visitatore potrà decidere su quale orientare la propria attenzione: la storia recente, le guerre, le passioni, gli amici". Questo perché "per Robert Capa la fotografia era un fatto fisico e mentale allo stesso tempo. Una questione politica, ma anche sentimentale".