Montagna: Belluno, senza esito ricerche anziano scomparso venerdì in val Tovanella

Belluno, 12 giu. (AdnKronos) - Ancora senza esito le ricerche di Giocondo Ghirardo, il settantottenne di Vittorio Veneto (Tv), di cui non si hanno più notizie da venerdì scorso. Oggi le squadre si sono concentrate sulla parte bassa della vasta area perlustrata in questi giorni, più vicina a dove è stata rinvenuta parcheggiata la sua auto, all'imbocco della strada che si addentra in Val Tovanella. Il Soccorso alpino di Longarone, Centro Cadore e Pieve di Cadore, il Sagf di Auronzo e Cortina, i Vigili del fuoco hanno nuovamente battuto una decina di zone. Presente anche un'unità cinofila molecolare. Al momento la ricerca è ferma, il Soccorso alpino resta disponibile in attesa di informazioni che possano dare nuove indicazioni per poter far luce sulla sua scomparsa.