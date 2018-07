Moda: trionfo dei sensi a Mipel 114, oltre 300 brand con novità estate 2019

Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Tradizione e artigianalità, estro creativo e innovazione sono gli ingredienti della prossima edizione di 'Mipel-TheBagShow', la manifestazione fieristica organizzata da Aimpes Servizi e promossa da Assopellettieri con il contributo di Ice-agenzia e ministero dello Sviluppo economico, in programma dal 16 al 19 settembre nell'area espositiva di FieraMilano-Rho. Oltre 300 brand internazionali presenteranno le loro nuove collezioni primavera/estate 2019 di borse e accessori ad oltre 12mila visitatori provenienti da tutto il mondo. Un'edizione che, spiegano gli organizzatori, si muove lungo il filo magico dei ricordi alla scoperta di un futuro sempre più innovativo grazie anche all'ampliamento di Scenario che raddoppia i suoi spazi e, di conseguenza, i brand presenti. Molte le novità, a partire dall'apertura del padiglione 12, dedicato alla pelletteria Overseas. L'edizione n. 114 di Mipel uscirà dai binari della manifestazione fieristica per diventare un'originale ed unica esperienza coinvolgente ed immersiva, un viaggio che ogni visitatore potrà vivere in modo esclusivo grazie al nuovo mood ideato dal direttore creativo Matteo Zara. Il padiglione 10 di Rho-Fiera sarà trasformato in una grande Memories Box, in cui i ricordi, stimolati dai sensi, guideranno il pubblico alla scoperta di sensazioni nascoste e di luoghi dimenticati. Il nuovo allestimento trasporterà il visitatore attraverso quattro percorsi dedicati all'olfatto, all'udito, alla vista e al gusto, invitandolo a ?vivere esperienze sensoriali' che lo porteranno ad avere una visione inedita dell'accessorio.