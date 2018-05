Moda: Diesel lancia a Wired Next Fest capsule per ridurre durata riunioni

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Diesel lancia una capsule che non ha nulla a che vedere con gli abiti, ma punta a comprimere i tempi del lavoro per potersi godere di più la vita. Si chiama The Capsule ed è il prototipo di una sala progettata per ridurre al minimo la durata delle riunioni nelle aziende. Il principio è semplice, spiegano dalla maison: la sala è volutamente scomoda per fare in modo che chi deve prendere decisioni sia portato a farlo il più velocemente possibile. Lo spazio, angusto e privo di distrazioni, è disponibile per un tempo massimo di quindici minuti. Il tempo, scandito da un timer, viene così sottolineato per accelerare le discussioni e i processi decisionali, che troppo spesso vengono inutilmente elaborati durante le riunioni. Il modello reale di The Capsule è visibile al Wired Next Fest Village, all'interno della kermesse in corso fino al 27 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano. I visitatori potranno così scoprire in prima persona la speciale 'meeting room'.