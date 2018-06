Moda: Csc, 9,3 mld giro affari per l’uomo nel 2017 (+3,4%) (3)

(AdnKronos) - Sempre restando in ambito Ue, la Spagna, dopo l'incremento double-digit (+15,4%) sperimentato nel 2016, cresce del +3,9%. Guardando ai primi 15 mercati di sbocco, i Paesi Bassi segnano, invece, un decremento pari al -1,4%, mentre pur su valori più modesti, crescono le vendite sia in Austria (+13,5%) sia in Belgio (+4,2%) e Grecia (+5,7%). Passando ora all'esame delle aree extra-Ue, si registra una crescita dei flussi verso la Svizzera (+7,5%), piattaforma logistico-commerciale per diverse griffe anche del settore uomo. Gli Stati Uniti, dopo l'ottima performance sperimentata nel 2015 (+12,6%), registrano per il secondo anno consecutivo una perdita, pari, nello specifico, al -5,1%; l'export di menswear verso gli Usa risulta dunque di poco superiore al mezzo miliardo di euro. Analizzando i mercati del Far East, le vendite verso Hong Kong flettono lievemente (-0,5%), mentre l'export diretto in Cina, dopo il modesto +5,3% del 2016, accelera al +18,3%, per un totale di 238 milioni di euro. Se in Giappone l'export di menswear arretra del -5,1%, la Corea del Sud risulta interessata da una dinamica a due cifre pari al +13,8%, per un valore complessivo di 141 milioni di euro. Infine, pur nettamente meno rilevante per la moda maschile rispetto a quella femminile, la Russia, tornata positiva nel 2016 (+3,8%) sperimenta un vivace dinamismo su ritmi del +19,6%, raggiungendo quota 175 milioni di euro.