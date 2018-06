Moda: Csc, 9,3 mld giro affari per l’uomo nel 2017 (+3,4%) (2)

(AdnKronos) - Nel corso del 2017 il valore della produzione, dopo la decelerazione del 2016, segna una variazione positiva pari al +1,7%. Con riferimento all'interscambio con l'estero, l'export mantiene il suo ruolo fondamentale a supporto della crescita della moda maschile italiana. Le esportazioni di settore, grazie ad una crescita del +5,2%, si portano a 6,1 miliardi di euro (+303 milioni in un anno); in tal modo, l'incidenza dell'export sul fatturato passa al 65,5%. Nel caso dell'import si registra, invece, una flessione nella misura del -0,8%. Le importazioni di moda uomo passano, pertanto, a 3.976 milioni di euro. A fronte di questa dinamica, nel 2017 il settore sperimenta un deciso miglioramento del saldo commerciale, che passa a 2.123 milioni di euro, con un guadagno di 336 milioni in dodici mesi. Con riferimento agli sbocchi commerciali, sia le aree Ue sia quelle extra-Ue siano state favorevoli al comparto, crescendo rispettivamente del +6,6% e del +4,1%. Il mercato Ue si conferma sempre il maggior 'acquirente', con una quota del 54,2% sull'export totale di settore. Nel 2017 primo mercato di sbocco del menswear made in Italy è risultata la Germania, che supera anche la Francia. L'export verso il mercato tedesco è cresciuto infatti del +10,1%, raggiungendo quota 662 milioni di euro. Il Regno Unito si è confermato favorevole, accelerando al +8,3%. La Francia, passata in terza posizione, si mostra comunque interessata da una dinamica positiva, nella misura del +3,8%.