Milano: uccide moglie con 29 coltellate, appello conferma 18 anni carcere (2)

(AdnKronos) - Fuori dal tribunale di Milano, decine di donne hanno dato vita a un presidio di solidarietà nei confronti della vittima e della figlia: "Siamo tutti Rossana", i cartelloni mostrati ai passanti per chiedere pene più severe per i femminicidi. "E' stata una manifestazione simbolica importante - aggiunge il legale - perché sul femminicidio occorre fare ancora tanto in termini di prevenzione, ma anche di risarcimento danni per i familiari della vittima". Dopo le motivazioni della sentenza solo la difesa dell'imputato potrà presentare eventuale ricorso, ma chiosa Musicco: "Sarebbe un errore, è giusto che un padre affronti la sua pena". L'uomo aveva infierito sulla moglie nell'abitazione di via Coronelli, in zona Lorenteggio. Quella mattina, come ha raccontato lo stesso Messina, i due avevano fatto colazione e avevano fatto l'amore prima di iniziare a litigare. Così, l'ex guardia giurata aveva preso un coltello in cucina e si era scagliato contro sua moglie. Poco dopo, nel tentativo di costruirsi un alibi facendosi vedere in giro, era andato al bar, aveva comprato dei dolci e aveva giocato alle macchinette. Soltanto più di quattro ore dopo, infine, aveva dato l'allarme.