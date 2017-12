Milano: ubriaco al volante fermo in carreggiata provoca un morto e due feriti

Milano, 23 dic. (AdnKronos) - Il ritorno da una cena di Natale si è trasformato in tragedia per tre colleghi che viaggiavano insieme sull'auto del più anziano, 55 anni, nella notte tra venerdì e sabato. Uno di loro è morto dopo lo schianto contro un furgoncino fermo in carreggiata sulla ss 11, la strada 'Padana superiore all'altezza di Pioltello, nell'hinterland di Milano. Il mezzo era guidato da un peruviano di 39 anni che, ubriaco, si è fermato improvvisamente in mezzo alla strada perché pensava di essersi perso. Il guidatore dell'auto con a bordo i tre amici, subito dietro, non ha visto la frenata del furgone e ci è andato a sbattere, provocando la morte del collega di origine bulgara, che sedeva sul lato del passeggero. Sul posto, intorno alle 2.30, sono intervenuti i carabinieri di Cassano d'Adda, che hanno arrestato il peruviano, dipendente in una ditta di trasporti, per omicidio stradale: dalle analisi risultava un tasso alcolemico sopra i limiti di legge. Il guidatore e l'altro passeggero, 48 anni, sono stati ricoverati in codice giallo al Niguarda e al San Raffaele di Milano.