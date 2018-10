Milano: tentato omicidio, arrestato 29enne

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 29 anni, accusato di tentato omicidio. Sabato scorso gli agenti della squadra mobile della questura di Milano, assieme alle volanti, sono intervenuti in via Ciceri Visconti, in zona Calvairate, per un accoltellamento. Vittima, un cittadino marocchino di 39 anni, aggredito da un gruppo di cittadini tunisini dopo alcuni rimproveri per il linguaggio usato in presenza di bambini. Il 39enne è stato trasportato con una grave ferita all'addome in ospedale, dove tuttora si trova in prognosi riservata. Gli agenti, dopo aver individuato un tunisino 29enne con numerosi precedenti e irregolare sul territorio italiano come autore del gesto, lo hanno fermato lunedì pomeriggio in via Appennini e gli hanno notificato il provvedimento di fermo di indiziato del delitto per tentato omicidio. Ieri il gip del Tribunale di Milano ha convalidato il fermo e ha disposto la contestuale misura della custodia in carcere.