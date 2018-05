Milano: spaccio in zona Stazione Centrale, sei arresti

Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Sei arresti a Milano per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta dalla polizia, è scattata in seguito all'arresto di un cittadino del Gambia, sorpreso ai giardini di via Benedetto Marcello mentre cedeva una dose di droga. I successivi accertamenti, svolti dagli agenti della squadra mobile, hanno permesso di individuare l'abitazione dello spacciatore, all'interno della quale è stata eseguita una perquisizione. Nell'appartamento sono stati rintracciati due connazionali dell'uomo, assieme a due uomini originari della Sierra Leone e uno originario della Guinea, tutti con precedenti per reati legati agli stupefacenti. Quando i poliziotti hanno fatto il loro ingresso in casa, alcuni di questi erano intenti a confezionare dosi di cocaina. La perquisizione ha permesso inoltre di rinvenire altre 43 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e circa 3 mila euro in contanti. Tutti e sei sono stati tratti in arresto per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente in concorso.