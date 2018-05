Milano, 19 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 26 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti, dopo una segnalazione tramite la app YouPol, sono intervenuti in un appartamento in via Pisino, in zona viale Monza. Nell'abitazione hanno trovato 13 grammi di shaboo, divisa in dosi e nascosta in luoghi diversi dell'appartamento, un bilancino di precisione e 450 euro in contanti.