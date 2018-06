Milano: Smarathon onlus consegna rampe portati a 12 ragazzi affetti da Sma (2)

(AdnKronos) - "Queste rampe sono una soluzione semplice e portatile - ha aggiunto la vicesindaco Anna Scavuzzo - per affrontare gradini o dislivelli che impediscono ai ragazzi di vivere la quotidianità. Sono pochi centimetri, ma per chi vive su una carrozzina elettrica possono essere una vera montagna insormontabile. Ringraziamo l'associazione SMArathon per questo gesto generoso. Anche la Polizia locale sarà al loro fianco per sanzionare i comportamenti incivili che impediscono loro di potersi muovere liberamente nella nostra città". Per Marco Granelli, assessore alla Mobilità e all'Ambiente, "Rendere accessibile a tutti il trasporto pubblico è un impegno e una priorità di questa giunta. Recentemente il Comune ha stanziato 12 milioni di euro per l'accessibilità di sette linee tramviarie e Atm ha deliberato l'acquisto di nuove vetture di tram a pianale ribassato. Ogni gesto a favore di una mobilità accessibile è un passo avanti per tutti: quello di oggi, oltre ad essere un segnale concreto, è anche un momento utile per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che ogni giorno devono affrontare i disabili".