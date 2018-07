Milano: sindacati chiedono al Comune l’istituzione del registro dei rider (2)

(AdnKronos) - In tal senso, "il Comune, una volta che il lavoratore si iscrive al registro, si impegna con le aziende sanitarie territoriali per far avere la visite di idoneità alla mansione richiesta e le visite di controllo periodiche, le aziende si impegnano ad assumere direttamente dal registro e garantiscono la formazione sulla sicurezza e la protezione come previsto dal D.Lgs81/08"; il datore di lavoro "assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici" e "le rappresentanze degli esercenti si impegnano a formare i ristoratori e a fornirgli le indicazioni per un corretto confezionamento dei pasti e sul rispetto delle norme igieniche sul trasporto del cibo". Il registro dei rider, sottolinea infine la nota, permetterebbe di far emergere il sommerso e conoscere il numero reale degli addetti, oltre a garantire le norme di tutela e sicurezza dei fattorini e dei cittadini sulle norme igieniche di confezionamento e trasporto del cibo: "Come Usb-Riders siamo convinti che la strada da seguire è quella dell'applicazione del Ccnl della logistica che prevede un salario orario, tutte le norme sulla sicurezza, sulla previdenza e assicurativa". E conclude: "Siamo pronti a dare battaglia per la sua applicazione per tutti i fattorini".