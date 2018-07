Milano: procura sigla intesa con Arpa Lombardia su reati ambientali (2)

(AdnKronos) - Come Arpa, aggiunge Camisasca, "intensificheremo il supporto a favore dell'autorità giudiziaria per l'applicazione di una normativa che sta portando significative novità nella direzione del rispetto dell'ambiente". Anche "i carabinieri forestali e del comando tutela ambientale rafforzeranno, grazie al protocollo, azioni di contrasto degli illeciti ambientali in piena sinergia istituzionale con tutti i firmatari", sottolineano il generale Simonetta De Guz, comandante regione carabinieri forestale Lombardia e il maggiore Massimiliano Corsano, comandante del gruppo carabinieri per la tutela dell'ambiente di Milano. Questa intesa "profila una modalità di azione comune che consente di unire, in un percorso definitivo e con tempi certi, l'individuazione di un reato ambientale e la risoluzione del danno provocato", spiega invece il presidente dell'Arpa, Bruno Simini. La collaborazione si concentrerà soprattutto sui pareri tecnici sulla sussistenza di danni ambientali, la definizione degli interventi utili per ripristinare l'area oggetto dell'illecito, la successiva verifica del risanamento come anche il delicato tema delle prescrizioni. Il protocollo di intesa porta la firma non solo del procuratore generale di Milano, ma di tutti i procuratori della repubblica del distretto di Milano: Milano, Monza, Pavia, Lodi, Busto Arsizio, Varese, Como, Lecco, Sondrio.