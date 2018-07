Milano: polizia rintraccia anziano scomparso ieri da casa, sta bene

Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Era uscito di casa ieri mattina senza farvi più ritorno, gettando nella disperazione i familiari, che avevano persino chiesto aiuto a 'Chi l'ha visto'. Ieri sera la polizia lo ha rintracciato e riaccompagnato dai suoi cari. E' finita bene la disavventura di un 75enne scomparso a Milano. L'uomo, con svariati problemi di salute, era stato individuato dagli agenti del commissariato Lorenteggio poco prima della mezzanotte di ieri, in via Novara. Era arrivato a bordo di un autobus; poi, giunto al capolinea, l'autista gli aveva chiesto di scendere, ma lui aveva opposto un netto rifiuto. Così è scattata una richiesta di intervento al 112. Quando sono giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 75enne disorientato e impaurito. Non ricordava pressoché nulla della sua identità, né del luogo dove abitava. Con sé non aveva alcun documento di riconoscimento, né oggetti che potessero in qualche maniera aiutare alla sua identificazione. Così è stato accompagnato in commissariato, dove gli è stato offerto da bere e da mangiare ed è stato accudito fino a quando, attraverso l'analisi delle banche dati e alcune ricerche sul web, è stato possibile risalire alla sua identificazione. Subito è stata rintracciata telefonicamente la moglie, che ne aveva denunciato la scomparsa nella mattinata e si era rivolta anche alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli. E poco dopo, l'uomo è tornato a casa dove ha potuto riabbracciare i suoi cari.