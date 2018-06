Milano: polizia locale vigilerà su sicurezza bacino Idroscalo

Milano, 16 giu. (AdnKronos) - Da oggi il Nucleo sommozzatori della polizia locale di Milano vigilerà sulla sicurezza del bacino dell'Idroscalo. È il frutto di un accordo tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana, che gestisce il parco dell'idroscalo. Il nucleo sommozzatori, che attraverso accordi e convenzioni ha già operato all'idroscalo anche negli anni precedenti, avrà il compito di tutelare la sicurezza sia di coloro che praticano attività sportive sia di tutti i frequentatori del bacino. In particolare, la polizia garantirà quotidianamente il presidio della zona balneare davanti alla spiaggia est e la vigilanza su tutto lo specchio d'acqua, facendo rispettare il divieto di balneazione, laddove previsto. Il servizio sarà attivo ogni giorno fino al 26 agosto e vedrà un potenziamento di personale nel week end, quando il parco è maggiormente frequentato. Le spese saranno divise equamente tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana per una cifra stimata di circa 19mila euro ciascuno. "Da sempre l'idroscalo è considerato il mare dei milanesi: in centinaia, grandi e piccini, lo affollano nel week end per rilassarsi nel verde, per prendere un po' di sole o per fare sport acquatici. A loro abbiamo pensato quando abbiamo stipulato questo accordo, perché possano divertirsi in completa sicurezza", spiega la vicesindaco Anna Scavuzzo.