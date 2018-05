Milano: Polizia controlla quasi 600 persone in due giorni (2)

(AdnKronos) - I controlli della Polizia di Stato di cui sopra sono stati effettuati dal personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato 'Garibaldi/Venezia' - nell'ambito del protocollo Penelope - nella zona di via Benedetto Marcello, via Vittorio Veneto, Via Lecco e via Lazzaro Papi; dal Commissariato Bonola in via Bolla; dai Commissariati 'Lorenteggio' e 'Garibaldi/Venezia' con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine sui territori di competenza zonale; dal Commissariato 'Quarto Oggiaro' sul territorio di competenza e, con l'ausilio della Polizia Ferroviaria, presso le stazioni di Villapizzone e Milano Certosa; dal Commissariato 'Greco Turro' in via Ornato e viale Suzzani; dal Commissariato 'Legnano' nei pressi della stazione ferroviaria, dell'ex area Cantoni e dei giardini di corso Italia; dal Commissariato 'Monza' in zona stazione Fs e dei giardini pubblici di via Azzone Visconti.