Cronaca Milano: polizia arresta due persone in Stazione Centrale

Milano, 11 ott. (AdnKronos) - La polizia ferrovia ha arrestato due persone in Stazione Centrale a Milano. Un cittadino pakistano di 21 anni ha cercato di rapinare un viaggiatore, tentando di strapparli il portafoglio dalle mani. Entrambi sono caduti a terra e il 21enne è stato bloccato da una guardia giurata presente sul posto. Poco dopo è arrivata una pattuglia della polfer che ha arrestato il giovane. Processato per direttissima, ha patteggiato una pena di otto mesi ed è stato rimesso in libertà. Fuori dalla stazione gli agenti hanno riconosciuto un giovane cubano di 26 anni, recentemente arrestato. L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari da appena una settimana, è stato arrestato per il reato di evasione e, dopo la convalida e il processo per direttissima, è stato rimesso agli arresti domiciliari.