Milano: piazzale Fabbrica del Vapore si riempie di erba, orti e siepi

Milano, 26 mag. (AdnKronos) - Si tinge di verde il piazzale della Fabbrica del Vapore di Milano che per il periodo estivo si trasforma in un 'agriparco urbano'. Sono circa 3mila metri quadri tra erba, alberi, zone d'ombra, orti, fioriere e sedute in legno. Lo ha realizzato lo Studio Grassi Design, dopo l'esperienza del Fuorisalone. "Abbiamo preservato l'area per lo svolgimento del Mercato della Terra e chiesto ai concessionari che lavorano negli spazi della Fabbrica del Vapore di collaborare con noi per creare un calendario di laboratori e iniziative aperte al quartiere e a tutta la città in questi nuovi spazi verdi estivi", spiega il vicesindaco con delega alle Politiche giovanili, Anna Scavuzzo.