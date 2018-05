Milano: Pgt punta su periferie, mobilità e verde

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Puntare sulle periferie, sulle case in affitto, sulla mobilità e sul verde diffuso. Sono alcune delle priorità del nuovo Piano di Governo del Territorio di Milano al 2030, presentato oggi alla Triennale. L'amministrazione comunale punta a fare di Milano una città sempre più connessa all'area metropolitana e al mondo, mettendo al centro le sue piazze e i nodi di interscambio e facilitando l'accesso alla casa e al lavoro per i giovani e i single. "Desideriamo che Milano diventi davvero la città voluta prima di tutto dai suoi cittadini - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala - Ci saranno interventi su grandi superfici come gli ex Scali Ferroviari o su piccole aree che devono essere restituite ai cittadini, liberate dal degrado e con nuove funzioni. Il 2030 sembra un traguardo lontano, ma in realtà è proprio ora e così, attraverso il Pgt, che iniziamo a vederlo?. Le proiezioni elaborate dal Comune di Milano nello scenario medio al 2030 stimano un'ulteriore crescita della popolazione, prevedendo di arrivare a 1,46 milioni di residenti, pari a un incremento del 5,6%. La fascia compresa tra i 18 e i 34 anni dovrebbe registrare una crescita di 50mila unità. In particolare le fasce per cui crescerà la domanda abitativa sono quelle di studenti, giovani lavoratori, nuove famiglie, separati con o senza figli.