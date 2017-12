Milano: periferie e bullismo, 5 mln per finanziarie progetti dedicati ai bambini

Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Proprio tu, Famiglie creative, Un nido oltre i cancelli, Consiglia-Mi, Bambini senza barriere, Adolescenti sicuri. Sono alcuni dei progetti che saranno finanziati, a Milano, con oltre 5 milioni di euro garantiti dalla legge 285 per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Milano, spiega il Comune, nel prossimo biennio vuole diventare "una città sempre più amica di tutti i bambini, anche di quelli in difficoltà per ragioni sociali, culturali o linguistiche". Con i fondi statali ex Legge 285/1997, di cui 2 milioni e 839mila euro già liquidati e 2 milioni e 847mila euro già assegnati, "si attiveranno progetti innovativi nei nidi e nelle scuole dell'infanzia per sostenere tutti i bambini, in particolar modo nelle periferie". L'attenzione si concentrerà sul tema della discriminazione e bullismo, sul sostegno dei nuclei in difficoltà economica e sulla dispersione scolastica.