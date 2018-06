Milano: nasconde oltre un chilo di hashish nel garage, arrestato

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Nascondeva oltre un chilogrammo di hashish nel suo box. Un uomo è stato arrestato dalla polizia a Quarto Oggiaro, a Milano, dopo un essere stato fermato per un'infrazione stradale. L'uomo, un 64enne pregiudicato, a bordo del suo scooter non si è fermato a un semaforo rosso. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo e l'uomo è risultato essere senza patente, libretto di circolazione e assicurazione. Addosso il 64enne aveva anche dell'hashish diviso in dosi, 155 euro in contanti e un mazzo di chiavi con un telecomando per garage. Dopo una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno individuato il box dell'uomo, nel quale sono stati trovati 1,2 chili di hashish suddivisi in dieci panetti, un bilancino, il materiale per il confezionamento e 1.100 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato nel carcere di San Vittore.