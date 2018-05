Milano: nasce piattaforma per favorire volontariato occasionale

Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Favorire il volontariato civico occasionale: questo l'obiettivo del progetto 'Volontari Energia per Milano', lanciato dal Comune, una piattaforma realizzata dal Siad (Direzione sistemi informativi e agenda digitale del Comune) che punta a reclutare e creare un elenco di persone interessate Per realizzarlo, l'amministrazione si avvale della collaborazione di Ciessevi (Centro servizi per il volontariato Città metropolitana di Milano), vincitore di una call pubblica per la coprogettazione. Verrà realizzato un catalogo di eventi per i quali i cittadini possano mettersi a disposizione di volta in volta, seguendo le proprie inclinazioni e i propri interessi: dallo sport alla cultura, dall'ambiente al sociale. Tra le iniziative selezionate, saranno privilegiate quelle promosse o patrocinate dal Comune di Milano o quelle con finalità benefiche che siano state vagliate dai gestori della piattaforma. Lo scopo del Comune con questa iniziativa, ha spiegato l'assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti, Pierfrancesco Majorino, è quello di creare una rete strutturale che aiuti a sviluppare "un link tra domanda ? i soggetti che organizzano delle iniziative e hanno bisogno di volontari ? e offerta. Ritengo, infatti, che anche questa, tra le altre, sia una delle funzioni che gli enti locali devono portare avanti. Il progetto fa parte, inoltre, del lavoro di rigenerazione dei quartieri che il Comune sta portando avanti attraverso la direzione Periferie?.