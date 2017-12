Milano: M5S, sanzionare chi viaggia senza biglietto non aumentare costo biglietti

Milano, 29 dic. (AdnKronos) - "Non sarebbe meglio pensare di mettere in pratica soluzioni drastiche per evitare il salto dei tornelli e sanzionare chi utilizza i mezzi di superficie senza biglietti", piuttosto che aumentare "i biglietti dei mezzi pubblici a 2 euro a partire dal 2019". lo dichiara il capogruppo M5S in Comune a Milano, Simone Sollazzo, in relazione alla decisione di aumentare a 2 euro il ticket del servizio pubblico locale. "Il sindaco si è premurato di rassicurare i milanesi che viaggiare su metro e tram costerà comunque meno che nelle altre città europee, ma di più che nel resto d'Italia. Pretendere di imitare Tallinn, dove da diversi anni il trasporto pubblico per i residenti è gratuito e le perdite del mancato introito dei biglietti sono state compensate dai vantaggi sociali, ambientali e fiscali, sarebbe impossibile per Milano, ma questa proposta della giunta - afferma Sollazzo - è quanto di più lontano ci sia da una scelta consapevole a favore del tpl e di un conseguente miglioramento della qualità dell'aria e quindi della vita dei milanesi". "E' inutile ora che Sala e Granelli se la prendano con la Regione e il Governo per il mancato ottenimento di fondi: possibile che il sindaco e la sua giunta - si domanda - non siano capaci di portare avanti e ricevere dal governo del loro stesso colore politico quello che la città di Milano ha tutto il diritto di pretendere?". "E poi, perché - conclude - far pagare di più ai cittadini onesti che già pagano il biglietto?".