Milano: intesa Anac e atenei lombardi per corsi anticorruzione in edilizia

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - E' stato siglato ieri un protocollo di intesa tra Anac, Università statale di Milano, Politecnico di Milano e Università degli studi di Brescia per attività di prevenzione e formazione per specialisti dell'anticorruzione nel settore delle costruzioni. Lo rende noto il Politecnico di Milano, precisando che le tre università, riunite nel primo centro italiano di diritto e management delle costruzioni, hanno messo a punto, e già presentato ad Anac, un innovativo modello di contratto multilaterale perché possa fornire ispirazione per la redazione di modelli di contratti tipo, che agevolino il rapporto tra committenze pubbliche ed imprese private. Cultura della legalità, trasparenza amministrativa, etica pubblica saranno quindi i temi al centro delle iniziative congiunte quali seminari, conferenze, studi e progetti di ricerca che, recita il protocollo: "contribuiscano all'elaborazione di strumenti di prevenzione della cattiva amministrazione e alla diffusione di buone pratiche" e "alla sensibilizzazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni negli specifici settori maggiormente esposti al rischio della corruzione". Il protocollo prevede anche l'attivazione di eventuali tirocini e la possibilità di istituire dall'anno accademico 2018/2019, un master in Ingegneria della Committenza digitale, anche rivolto a funzionari e dirigenti dell'Anac, per formare figure specializzate nella progettazione, gestione e realizzazione di lavori sulla base di un programma multidisciplinare, che comprenda profili giuridici, ingegneristici e architettonici e l'analisi di best practices.