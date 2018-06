Milano: innovazione didattica nelle scuole, prende via protocollo

Milano, 18 giu. (AdnKronos) - Prende il via a Milano, con l'approvazione da parte della giunta comunale delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del protocollo d'intesa, la collaborazione per il primo percorso condiviso tra Comune di Milano, ufficio scolastico regionale, Indire-Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa e Assodidattica per rispondere all'esigenza di ridisegnare gli spazi fisici delle scuole e favorire così l'innovazione metodologica e la sperimentazione didattica. "L'ambiente in cui i bambini passano la maggior parte delle ore della propria giornata -spiega l'assessore all'Educazione e Istruzione Laura Galimberti- è importante quasi al pari del percorso educativo. Studiare in un ambiente bello, accogliente e pensato appositamente per essere funzionale all'obiettivo è un vantaggio per l'apprendimento e anche per far crescere i nostri ragazzi più felici". Il protocollo ha dunque l'obiettivo di studiare e mettere in pratica l'allestimento di nuovi spazi scolastici con arredi e ambienti rispondenti alle più moderne esigenze pedagogiche per promuovere la ricerca educativa e l'innovazione didattica sostenendo l'organizzazione flessibile degli spazi.