Milano: innovazione didattica nelle scuole, prende via protocollo (2)

(AdnKronos) - Si tratta di un lavoro già avviato dall'assessorato all'Educazione e Istruzione, in collaborazione con l'autonomia scolastica e il fornitore degli arredi, nel caso del progetto degli ambienti didattici dell'ex Convitto Trotter, che consentirà con l'avvio dell'anno scolastico 2018/2019 di avere a disposizione ambienti didattici adeguati e innovativi. Con l'apertura del tavolo tecnico si offre dunque anche alle scuole un'occasione per riflettere sull'uso intenzionale degli ambienti scolastici come parte integrante dell'attività didattica. Il Comune di Milano farà da tramite con le scuole insieme all'ufficio X dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia-ambito territoriale di Milano per diffondere e promuovere attraverso iniziative specifiche la cultura dell'innovazione didattica, mentre Indire, che sviluppa nuovi modelli didattici, sperimenta l'utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, promuove la ridefinizione del rapporto fra spazi e tempi dell'apprendimento e dell'insegnamento, fornirà il contributo scientifico, la riflessione teorica e i riferimenti alle best practice nazionali e internazionali e Assodidattica, l'associazione di categoria aderente a Confindustria, porterà le proprie competenze tecniche per garantire i più elevati standard qualitativi.