Milano: incendio in appartamento, morta anziana

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Una donna di 81 anni è morta nell'incendio divampato in un appartamento di uno stabile in via dei Fiordalisi, in zona Lorenteggio, a Milano. Altre tre persone sono rimaste intossicate in modo non grave dal fumo dell'incendio. Verso le 16.30 i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, divampate in un appartamento al quinto piano del palazzo per cause ancora da accertare. Dopo aver messo in salvo tre persone, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato dell'anziana.