Milano: in auto contro folla ai giardinetti, ricercato autista

Milano, 9 giu. (AdnKronos) - E' indagato per tentato omicidio e rissa l'uomo che oggi pomeriggio a Milano si è lanciato con l'auto su una folla di circa 200 persone riunite nei giardinetti in via Odazio, in zona Giambellino, a Milano. L'uomo, di nazionalità rumena, è riuscito a fuggire dopo la rissa scatenata a seguito del gesto e risulta irreperibile. La polizia è intervenuta in forze sul posto. Quattro cittadini rumeni sono indagati per rissa e manifestazione non preavvisata. Anche una donna, cittadina rumena, è indagata per manifestazione non preavvisata. Complessivamente sono state portate in Questura 13 persone e sono state effettuate tre perquisizioni. La divisione Anticrimine sta notificando tre avvisi di avvio di procedimento per l'emissione del foglio di via obbligatorio. Per altri due cittadini romeni si procederà all' avviso orale da parte del questore.