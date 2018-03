Milano: il 25 marzo la 47esima edizione della Stramilano

Milano, 13 mar. (AdnKronos) - Giunge alla sua 47esima edizione la Stramilano 2018, che domenica 25 marzo riunirà nuovamente, a Milano, grandi runner e amatori, famiglie e appassionati di sport. Quest'anno la giornata avrà come madrina la newyorkese Justine Mattera, showgirl e attrice, che correrà i 21 chilometri partecipando attivamente alla gara fianco a fianco con i runner. Come da tradizione, la corsa si svilupperà in tre grandi eventi: Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano Half Marathon. I primi a partire, alle ore 9 da Piazza Duomo, saranno i partecipanti alla Stramilano 10 km, la maratona non competitiva dove corridori di ogni età e livello percorreranno le vie più caratteristiche della città fino all'Arena Civica ?Gianni Brera?. Alle 10.00, sempre da Piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i più piccoli. L'arrivo è fissato per tutti all'Arena Civica, dove grandi e piccoli, potranno riprendersi dalle fatiche della corsa e godere di momenti di relax, divertimento. Alle 10.30 sarà la volta della Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in Piazza Castello. Migliaia di atleti professionisti e appassionati maratoneti si metteranno alla prova correndo a ritmo serrato sulla classica distanza di 21,097 Km.