Milano: gestore locale, nessuna lite, Niccolò è rimasto fino alla chiusura

Milano, 1 lug. (AdnKronos) - Nessuno screzio, nulla sembra spiegare quanto accaduto a Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell'ex terzino Stefano, accoltellato a poche centinaia di metri dal locale Old Fashion a Milano. "Non è successo nulla nel locale", spiega all'Adnkronos, il gestore Roberto Cominardi. "Niccolò, che conosce tutti nel locale, è rimasto tranquillamente dentro fino alla chiusura. Si è intrattenuto a parlare di calcio e del suo futuro con un collaboratore del locale, era tranquillo. Tutto è accaduto fuori, pochi minuti dopo le 5, quando l'Old Fashion era chiuso". Le immagini delle telecamere che coprono la zona - il locale ne ha "ben 33" - mostrano "Niccolò che esce da solo dalla discoteca e si avvicina al luogo in cui c'è in corso una lite, protagonisti tre giovani, qualcuno dice con forte accento siciliano, che viene sedata dagli addetti alla sicurezza. Si vede bene dalle telecamere che lui guarda la scena, parliamo di spintoni e urla più che di una vera scazzottata, e si allontana", probabilmente per raggiungere gli amici usciti pochi minuti prima. Niccolò "non è mai stato allontanato dal locale, come qualcuno ha scritto, lui è andato via per ultimo, tutti sono usciti tranquillamente. Durante la serata sono state allontanate delle persone, come accade talvolta, ma nessuno del gruppo di Niccolò".