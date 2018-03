Milano: furti in stazioni di servizio, sette fermi (2)

(AdnKronos) - Gli approfondimenti investigativi, iniziati lo scorso gennaio, hanno consentito di documentare l'esistenza della banda, con base in provincia di Milano e attiva anche nelle province di Monza, Bergamo, Brescia, Lodi e Varese, che operava muovendosi in gruppi di 3 o 4 persone a bordo di auto rubate e capace di effettuare due colpi a notte. Rigida la suddivisione dei ruoli: autista, vedetta e scassinatori per i furti portati a termini in soli 4 minuti in media. L'indagine, condotta con intercettazioni e acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, ha consentito di ricondurre al gruppo la consumazione, in poco più di un mese, di 15 furti a colonnine di stazioni di servizio, 14 furti e due rapine in abitazione, la ricettazione di sei auto, nonché diverse cessioni di cocaina. Nel corso delle perquisizioni sono stati recuperati alcuni monili in oro, arnesi atti allo scasso e cinque veicoli. Cinque dei destinatari della misura sono stati portati nel carcere di San Vittore, mentre altri due, tra i quali una donna, sono ricercati.