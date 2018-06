Milano: ‘furia’ vandalica Zibido San Giacomo, identificati quattro minori

Milano, 7 giu. (AdnKronos) - In poche ore, una notte dello scorso novembre, avevano distrutto la cartellonistica stradale di Zibido San Giacomo (Milano), quella delle aree verdi, imbrattato muri e spaccato ogni cosa lungo la loro strada, compreso un muretto. Si tratta di quattro ragazzi di Milano, minorenni, che dopo qualche mese di indagini sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri della stazione di Binasco, insieme alla polizia locale. I quattro non frequentano abitualmente il territorio di Zibido San Giacomo. Il loro, quindi, è stato un raid episodico. Terminata la 'furia' vandalica, avevano concluso la nottata con una rissa, forse per contendersi una ragazza. Uno di loro è stato denunciato a piede libero. Gli altri tre, che hanno fatto parte della banda di vandali ma avrebbero seguito le indicazioni del loro "leader", sono stati segnalati alla Procura della Repubblica. Le indagini sono partite con l'acquisizione dei filmati e proseguite cercando riscontri e testimonianze. "Dal punto di vista della prevenzione ? spiega il sindaco Piero Garbelli ? abbiamo avviato dei percorsi sia nelle scuole sia all'interno del nostro Spazio Igloo proprio per prevenire i fenomeni di vandalismo, nella convinzione che accanto a interventi repressivi occorre soprattutto prevedere azioni educative e di collaborazione diretta, anche dei giovanissimi".