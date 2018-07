Milano: Foroni a Sala, su moschee atteggiamento collaborazione

Milano, 27 lug. (AdnKronos) - "Voglio assicurare al sindaco Sala che, sulla questione delle moschee, Regione Lombardia terra' un atteggiamento di collaborazione istituzionale con l'amministrazione comunale, cosi' come facciamo con ogni altro interlocutore istituzionale". Lo ha affermato l'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni. "Nello specifico, per quanto riguarda il piano delle strutture religiose e il Pgt del comune di Milano - ha sottolineato Foroni - Regione Lombardia farà senz'altro le sue valutazioni, e potrà farle solo dopo che il Comune di Milano avrà finalmente adottato la strumentazione urbanistica. A quel punto verificheremo se sono conformi alla normativa regionale e in base a questo esprimeremo il nostro parere, che sara' di scrupolosa e puntuale applicazione della legge". "Nel frattempo - ha detto ancora Foroni - rimaniamo in attesa di apprendere come il Comune di Milano intendera' procedere e quali atti adottare in ordine a quei cosiddetti 'centri culturali' dove in realta' vengono regolarmente praticate attivita' di culto e che sono stati esclusi da qualsiasi forma di regolarizzazione come emerge dalla documentazione del piano delle attrezzature religiose che ci e' pervenuta". "In ordine a tali situazioni, quindi - ha concluso l'assessore regionale - e' di fatto attestata la non conformità urbanistica e l'impossibilita' di una relativa regolarizzazione in base alla normativa vigente".