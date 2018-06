Milano: due latitanti arrestati dalla polizia

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Due cittadini stranieri, colpiti da mandato di cattura europeo per l'estradizione, sono stati arrestati a Milano. La polizia ha bloccato un cittadino peruviano 30enne e un francese di 76 anni a seguito della segnalazione telematica 'Alert Alloggiati', la comunicazione telematica degli hotel e delle altre strutture ricettive che aiuta la polizia a rintracciare persone ricercate per vari motivi. In particolare il 30enne peruviano era destinatario di un mandato di cattura europeo per il reato di spaccio internazionale di sostanze stupefacenti per il quale deve espiare una pena di 25 anni di reclusione. Il 76enne francese, bloccato in un albergo di via Giuseppe Mazzini, era ricercato perché colpito da un mandato di cattura per reati di truffa contro il governo, corruzione e riciclaggio di denaro.