Milano: controlli a stazione Rogoredo di carabinieri e polizia locale (2)

(AdnKronos) - Al termine del servizio di controllo di carabinieri e polizia locale al 'boschetto' di Rogoredo e nella zona di Porto di Mare, sono state controllate complessivamente 43 persone: due italiani di 38 e 47 anni sono stati deferiti in stato di libertà per inosservanza foglio di via dal territorio comunale e altri due, un 25enne marocchino e un 36enne georgiano, per inosservanza delle "disposizioni concernenti gli stranieri". "Continueremo ad intervenire, ci vorranno tempo e impegno, ma non ci fermeremo", ha detto la vicesindaco Anna Scavuzzo. "Milano sta investendo in questo parco e stiamo lavorando tutti per non lasciarlo ostaggio degli spacciatori. Interventi delle forze dell'ordine come quello di oggi consolidano il percorso intrapreso, che vede anche il grande impegno di Italia Nostra, per rivitalizzate l'area verde con nuove iniziative e il progressivo coinvolgimento di persone".