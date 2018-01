Milano: Comunità ebraica, Consiglio comunale discuta su slogan antisemiti

Milano, 4 gen. (AdnKronos) - La Comunità ebraica di Milano "ringrazia il sindaco Sala per le parole di condanna contro ogni forma di antisemitismo, riguardo la manifestazione del 9 dicembre, nata per contestare la decisione degli Stati Uniti di trasferire l'ambasciata a Gerusalemme, trasformatasi in una manifestazione antisemita dove sono state pronunciate parole di odio e minacce di morte contro gli Ebrei". E' quanto emerge in una nota firmata da Milo Hasbani e Raffaele Besso, presidenti della Cem. "Sappiamo che da giorni la magistratura ha aperto un'indagine per individuare i colpevoli di questo odioso atto, siamo in stretto contatto con il questore di Milano Marcello Cardona che sta seguendo il caso in prima persona. Ringraziamo le forze dell'ordine per il loro costante impegno. Vista la gravità dell'evento, chiediamo che il Consiglio comunale discuta di quanto avvenuto. Crediamo che il tema non debba riguardare solo la Comunità ebraica, ma la città intera".